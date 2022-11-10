Büyük Önder Atatürk’ün son yolculuğu, tarihi fotoğraflarda

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikali ve ardından yaşananlar tarihi fotoğraflarda yer alıyor.

İş insanı Serkan Demirtaş’ın koleksiyonundaki fotoğraflarda, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda vefatı, naaşının İstanbul’dan Ankara’ya getirilişi ve düzenlenen cenaze törenlerindeki duygu dolu anlar bulunuyor.

Koleksiyonda, Atatürk’ün vefatının hemen ardından naaşının başında bir askerin kılıçla saygı nöbeti tuttuğu fotoğraf ile cenaze kortejinin Eminönü’nde geçişi sırasında çekilen fotoğraf öne çıkıyor.

Koleksiyonda yine Atatürk’ün 21 Kasım 1938’de İstanbul’dan getirilen naaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki katafalkta yer adlığı ve yabancı devlet temsilcilerinin Atatürk’ü selamladığı tarihi fotoğraflar da bulunuyor.

Koleksiyonda Atatürk imzalı fotoğraflar da var

Demirtaş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce koleksiyonerliğe başladığını belirterek, koleksiyonunda Atatürk’e ait fotoğraflar, eşyalar ve belgelerin de yer aldığını söyledi.

Koleksiyonunda Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de İstanbul’da vefatından 21 Kasım 1938 Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulmasına kadar olan süreçteki tarihi fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Demirtaş, Atatürk’ün vefatının ardından naaşının başında nöbet tutan askere ait kılıcın da koleksiyonunda bulunduğunu aktardı.

Koleksiyonunda, Atatürk imzalı fotoğrafların, Atatürk’ün kullandığı ve üzerinde “GMK” kısaltması bulunan fincanın, Atatürk’ün sesinin kayıtlı olduğu orijinal plakların ve vefat haberinin yer aldığı gazetelerin de yer aldığını ifade eden Demirtaş, koleksiyonunu ilerleyen süreçte daha da geliştirip sergi açmayı planladığını kaydetti.