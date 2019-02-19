İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin 17’sinin İl Jandarma Komutanlığı, 19’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 8’inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaptığı belirtildi.

Şüpheli askerlerin 1’inin albay, 2’sinin binbaşı, 1’inin yüzbaşı, 8’inin üsteğmen, 3’ünün teğmen, 25’inin astsubay, 13’ünün uzman jandarma ve birinin ise çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

FETÖ’NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün ‘kadın yapılanması’ soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22’si kadın 26 şüpheli yakalandı.



ANKARA’DA FETÖ OPERASYONU: 26 GÖZALTI

ANKARA’da, FETÖ/PDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö. ve irtibatta olduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasemin Ö. ve eşi Nihat Ö.’nün de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu saptanan Yasemin Ö.’nün Ankara’da saklandığı belirlendi. Büfe ve kontörlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalıştığı, ‘FETÖ terör örgütü üyeliği’nden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Yasemin Ö. ve irtibatta olduğu toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda Yasemin Ö., eşi Nahit Ö., en çok irtibat halinde olduğu Hatice G. ve eşi Adem G.’nin de aralarında bulunduğu 22’si kadın 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasemin Ö.’nün kaldığı evde bulunan döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda paraya el konulurken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürdürülüyor. Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

MUĞLA MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde, 14’ü muvazzaf asker 18 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonların halen sürdüğü bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik olarak, örgütsel iletişim şekli olan kontörlü/ankesörlü telefonlardan mahrem örgüt elemanlarıyla ardışık arama yöntemiyle irtibata geçtiği tespit edilen 5’i subay, 13’ü astsubay rütbesinde, 14’ü muvazzaf 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Bunun üzerine bugün saat 05.30 sıralarında Muğla merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli, Bingöl illerinde polis tarafından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonların halen sürdüğü bildirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 4’ünün ise daha önce askerlikten ihraç edildiği belirtildi.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

KOCAELİ’DE FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 18 GÖZALTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1’i yüzbaşı, 19’u astsubay olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 15’i aktif görevde, 3’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1’i emekli ve 1’i görevinden istifa eden 20 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.