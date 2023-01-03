BÜYÜK ERKEKLER LİGİ’NİN ŞAMPİYONU ABB EGO SPOR

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Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde 10’da 10 yaparak şampiyon oldu. Kupasını Kulüp Başkanı Zafer Tekbudak’tan alan şampiyon takımın hedefi; Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselmek…

Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi sporun her branşına destek vermeye devam ediyor.

ABB bünyesinde yer alan spor kulüpleri; ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı rekoru kırarak adından söz ettirmeye başladı.

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ŞAMPİYON EGO SPOR BASKETBOL

Ankara Büyük Erkekler Ligi’nde çıktığı 10 müsabakadan 10’unu kazanarak ligde şampiyonluğu iki hafta önceden garantileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını Kulüp Başkanı Zafer Tekbudak’ın elinden aldı.

Kupa Töreni’nde konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, “Takımı kurduktan kısa bir süre sonra mücadeleye başladık. 10 maçta 10 galibiyet alarak ligde şampiyon olduk. Şampiyonluğumuzu bugün burada büyük bir coşkuyla kautladık. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız çok büyük performans gösterdiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bize her türlü desteği verdi. Bizim gücümüzün devamını sağladı. İnşallah bundan sonra da başarılı sonuçlar alacağız. Bütün branşlarımızda madalyalar toplamaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyük Erkekler Ligi’nde namağlup şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükselen teknik heyet ve basketbolcular duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Yağmur Beşe (EGO Spor Basketbol Takımı Genel Menajeri): “Lig’de 10’da 10 yaparak Ankara Şampiyonu olduk. Bunun için de çok mutluyuz. Hedefimiz bölgesel ligde de şampiyon olarak 2. Lige çıkmak. Bizlere her konuda destek veren Kulüp Başkanımız Zafer Tekbudak ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum.”

-Rahmican Esen (EGO Spor Basketbol Takımı Başantrenörü): “Sezona çok geç başlamamıza rağmen çok güzel bir ekip kurduk. Ligde 10’da 10 yaparak Ankara etabını şampiyon olarak tamamladık. Şimdiki hedefimiz Bölgesel Lig’de şampiyonluğa ulaşıp Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselmek.”

-Sezgin Özkan (EGO SPOR Basketbol Takım Kaptanı): “Sezon için biraz geç toplandık ama ligde 10’da 10 yaparak şampiyonluğa ulaştık, başarılı olduk. Çok mutluyuz.”