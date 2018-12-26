Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, TSYD Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında Büyük Atatürk Koşusu’yla ilgili basını bilgilendirdi. Çintimar, bu önemli yarışa gereken ilgiyi gösterdiklerini vurguladı.

Çintimar, yarın yapılacak ‘Büyük Atatürk Koşusu’ öncesinde basını bilgilendirerek, koşuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) lokalinde gerçekleşen basın toplantısında Çintimar ile birlikte Ankara Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürhan Yıldız da hazır bulundu.

Çintimar, 1936’da başlayan Büyük Atatürk Koşusu’nun aralıksız olarak düzenlendiğini belirtirken, yarışın Türkiye atletizminde halen devam eden en eski ikinci etkinlik olduğunun altını çizdi. Yarışın Türk atletizminin büyük yıldızlarının her zaman katıldığı çok önemli bir koşu olduğunu belirten Çintimar, manevi anlamı fazla olan bu yarışa yıllar içinde ilginin azaldığını, ancak son yıllarda yaptıkları çalışmalarla katılımı ilk kez 1000’lerin üzerine çıkardıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Yıldız da, önemli bir gelenek olan Büyük Atatürk Koşusu’na her koşulda desteklerinin süreceğini ve yarışın Ankara için de önemli olduğunu ifade etti. Büyük Atatürk Koşusu, yarın 14:00’te başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.