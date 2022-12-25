Büyük Atatürk Koşusu 87’nci kez koşuldu

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Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü kapsamında bugün düzenlenen 87’nci Büyük Atatürk Koşusu’nda yaklaşık 4 bin koşucu zorlu hava şartları ve yağmura aldırış etmeden Dikmen Keklikpınarı’ndan Ankara Garı’na yaklaşık 10 kilometre koştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startını verdiği koşu sonucunda kadınlarda; Sümeyye Erol (Batman Petrok SK) 1’inci olurken, Derya Konur (Fenerbahçe SK) 2’nci, Urkuş Işık (İstanbul BŞB) ise 3’üncü oldu. Erkeklerde ise Hüseyin Can (Türk Silahlı Kuvvetleri) 1’inci, Mahsun Değer (EGO SK) 2’nci, Ramazan Özdemir (Galatasaray SK) ise 3’üncü oldu.

FATİH ÇİNTİMAR: ÇOK GÜZEL BİR YARIŞ ATMOSFERİ OLDU

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Yarışların tamamlandığı Ankara Garı’nda koşu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 87’nci Büyük Atatürk Koşusu’nda cipli sistemle daha fazla katılımı sağlamak için Pazar gününü seçtiklerini kaydetti. Şu anda da 4 bin civarında sporcunun 71 ilimizden Ankara’ya gelip yarıştığı Çok güzel bir yarış atmosferi oldu. İnşallah Büyük Atatürk Koşusu’nun bundan sonra da her gün biraz daha büyüterek ve katılımını artırarak bu organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk Koşusu için şehir içinden ve şehir dışından yarışmaya katılan vatandaşlar da hem hava şartları hem de yarış atmosferi açısından keyifli bir koşuda yer aldıklarını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Fatih Çintimar’ın açıklamaları

– Yarışlardan görüntüler

– Detaylar

(FOTOĞRAFLI)