Gelir dağılımındaki bozulmanın etkileri sadece kendi içerisinde bölünmüş kesimler açısından sonuçlar doğurmuyor. Diğer taraftan tüketicilerin çok büyük bir kesiminin milli gelirden az pay alması, tüketim eğilimlerini de etkiliyor.

Vatandaşların kıt kaynaklarla yaşamlarını sürdürürken, reklamlarla dikte edilen tüketim, birçok sosyal soranların yanında temel ihtiyaçlarının karşılanmasında elde edilen gelirin bir kısmını tekrar” adaletsiz” bir şekilde kamusal ihtiyaçların finansmanı olarak devlet vergi olarak geri almaktadır.

Hükümet 2019 yılı bütçesindeki giderlere karşılık vatandaşlardan ve firmalardan 756,5 milyar TL vergi toplayacak. Vergilerin büyük kısmı ise yoksulların sırtında.

2019 bütçesinde hazinenin kasasına girecek olan en yüksek hâsılatlı vergi KDV olacak. Bütçede KDV hâsılatı 318 milyar TL olarak öngörüldü. Bu tutarın 153 milyar lirası yurtiçinde işlem gören mallardan alınırken, 165 milyar lirası ithal mallar üzerinden alınacak. Bütçe gelirleri içinde KDV’yi sırasıyla gelir vergisi (176,7 milyar TL), özel tüketim vergisi (ÖTV-164 milyar TL), kurumlar vergisi (81 Milyar TL) takip ediyor.

Şu kış aylarında bulunduğumuz günlerde Maliye Bakanlığı 2018 yılı Türkiye’de en çok vergi ödeyen kurum ve kişileri açıkladı. Kurumlar vergisi açısından en fazla vergi ödeyen kurumlar arasında 9. sırada BOTAŞ çıktı.

Vergi ödeme açısından “mali güç” ilkesi şirket açısından yerine gelirken, tüketicilere yüklenen doğalgaz ÖTV si Anayasa’nın 73. maddesindeki ve sosyal devlet olma yükümlülüklerini yerine getirmede “adaletsizliği” açıkça devlet eliyle ortaya çıkardığıda ne yazık ki devletin vatandaşa yüklediği sorumluluk açısından büyük bir yük olarak açıkça ortaya çıkmıştır.

Vatandaşın durumu geçim endeksleri açısından da durum hiç iç açıcı değildir. Çalışanların geçim şartlarını değerlendirmek amacıyla otuz iki yıldan bu yana her ay düzenli olarak araştırma yapan Türk-İş, ‘2019 Kasım ayı Açlık ve Yoksulluk sınırı‘ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.577,94 TL olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.849,62 TL.

Türkiye’de bir kişinin ortalama yaşama maliyetinin 2019 yılı Kasım ayında 2.577,94 Lira olarak tahmin edildi.(Bu harcamanın KDV ‘sini ortalama %8 kabul edersek 190,95 TL’si KDV olarak devlete ödenmektedir.)

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Kasım 2019 verilerine bir önceki aya göre 2,16 TL arttığı, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2.102,83 TL oldu.

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin araştırmasına göre yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Kasım 2019 verilerine göre günlük 50,155 TL olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.504,65 TL oldu.

Kasım 2019 itibarı ile ortalama, 4.014,14 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 37,48 ’ini oluşturdu. Kira gideri ise Kasım 2019 ortalama memur maaşının yüzde 24,89 ’sine denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 62,37 ’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 37,63’i kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Kasım 2019 maaşından geriye yalnızca 1.510,52 TL kaldığını bu hesaplamalar da açıkça göstermektedir.

2019 yılı bütçe gelirleri vatandaşın sırtına yüklendiğini de bütçe gelirleri beklentisinden görülmektedir.

Dayan vatandaş ülke düze çıkacak!!!…