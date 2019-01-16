2018 yılı bütçe sonuçları açıklandı. Bakan Albayrak’a göre hedefler tutturulmuş ama genele bakarsanız 315 milyar liradan fazla açık var.

Bu açık vergi tahakkuku ile tahsilat arasındaki farktan geliyor hem de bu kadar zamlara ve vergi ödemelerindeki yapılandırmalara rağmen.

Ülke bütçelerde (bazıları hariç) vergilerin kuruşu kuruşuna alınması, açık verme beklenen sonuçtur. Geçmiş yıllardan kalanlar, ödeme tarihi gelmemiş olanlar vardır ancak tüm vergiler hangi döneme ait olursa olsun o yıla yazılır

Bu bakışla; geçen yılın bütçe sonuçlarına göre, tahakkuk eden yani kesinleşmiş tüm vergi tutarı 1.41 trilyon, tahsil edilen yani ödemesi yapılmış olanların tutarı ise 732.2 milyar lira. Toplamda vergi gelirlerinin yüzde 64.2’si toplanmış. Bu oran bir önceki yıl yüzde 65.4 düzeyindeydi ki o yıl bu kadar çok vergi ödemelerinde yapılandırmalar, taksitlendirmeler ve fahiş zamlar yoktu.

Vergi tahakkuk tutarlarının geçen yıl bir önceki yıla göre 208 milyar lira artmasına rağmen tahsilatın 122 milyar lira olması, vergi ödemelerindeki sıkıntının başlıca göstergesi. Bazı vergi kalemlerine bakalım:

KDV, ÖTV BUHARLAŞMIŞ

Geçen yıl, tüm vergi gelirleri kaleminde 135 milyar liralık tahsilat yapılamamış. Bunların başında da “katma değer vergisi” (KDV) geliyor. Başka bir deyişle vatandaş alışverişte KDV’yi anında ödüyor ama bu vergiler, devlete dönmüyor, vergiyi alanların kasasında kalıyor, hatta onlara sermaye oluyor. Tahakkuk eden KDV, 129.8 milyar, bütçeye giren sadece 56.3 milyar lira.

Aynı şekilde “gelir, kar ve sermaye kazançları” üzerinden alınan vergilerde geçen yıl 280.3 milyar liralık tahakkuk yapılmış, ancak bunun yüzde 77.8’i, yani 217 milyar lirası ödenebilmiş. Burada 63 milyar liralık kayıp var.

Yapılan sürekli zamlara rağmen ve/veya enflasyon artmasın diye dondurulan petrol ve doğalgaz ürünlerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemelerinde 9.2 milyar liralık açık bulunuyor. Bu tutar bir önceki yıl 7 milyar liraydı.

En büyük ÖTV kaybı motorlu taşıtlarda. Vergilerle ve kur artışlarıyla duran motorlu taşıt satışlar bütçeye tüm çıplaklığı ile yansımış. Mortolu taşıtlardan sağlanan ÖTV, 2017 yılında 22.2 milyar lira iken bu yıl 17.3 milyar liraya gerilemiş.

BÜTÇEYİ TİRYAKİLER KURTARMIŞ

Yapılan zamların bütçeye nasıl yansıdığını gösteren ve tahsili neredeyse yüzde yüze ulaşan iki kalem; tütün mamulleri ve alkollü içecekler adeta bazı vergi açıklarını kapatacak düzeye ulaşmış.

Geçen yıl tütün mamullerinden 42.7, alkollü içeceklerden 12.4 milyar lira ÖTV kesilmiş. Bu tutarlar 2017 yılında sırasıyla, 37 ve 10 milyar liraydı. Bunlara bir de KDV eklerseniz rakamlar daha da büyüyor. Tütündeki artış bedelli askerlikten sağlanan gelirle aynı ise birinde bir yanlış var.

Burada tartışılması gereken; dakika başı yapılan “zararlıdır” duyurularına ve sıkı denetimlerle kullanımı her yerde yasaklanmasına rağmen tütün mamullerinin kullanımı mı artıyor mu yoksa zamlarla mı bu hale geliyor? Her ikisinin ÖTV toplamı ödenmiş KDV toplamı ile aynı. Neden iki de bir bu ürünlere zam yapıldığını bu rakamlar anlaşılır hale getiriyor. Temiz, kaynağından kesin nakit para!

Sürekli vergi muafiyeti kapsamına alınan dayanaklı tüketim mallarındaki vergiler ise geçen her iki yılda 4.9 milyar lira ile aynı kalmış. Rakamlara bakınca “satışlar patladı, ürün yetiştiremiyoruz” açıklamalarının samimiyeti ölçülür.

FAİZ ARTIŞI VERGİ OLDU

Devlet geçen yıl 73 milyar liralık borç faizi ödemiş. Buna karşı yurt içinde faizlerin yükselmesi bütçeye bir o kadar gelir olarak yansımış. Devletin verilen kredilerden hesap işlemlerine, faiz stopajlarından havale masraflarına kadar her aşamada aldığı vergilerin toplandığı “banka ve sigorta muameleleri” kalemindeki gelir, 2017 yılında 13.5 milyar lira iken geçen yıl 18.1 milyar liraya çıkmış. Bunun büyük bölümüm mevduat faizlerinden geldiğini söyleyebiliriz. O zaman faizden yakınmamak lazım.

Bu durumda nasıl oluyor da bütçe hedeflerini tutturduk diyorlar derseniz; vergi gelirleri bütçe hedeflerini aşarsa, yani bir liraya karşı iki lira gelmişse doğru yorum.. O zaman açık 73 milyar lirada kalır. Sadece Merkez Bankası 7 milyar liralık beklenmeyen kar gönderiyor bütçeye.

Ancak önemli olan kesinleşmiş vergileri olabildiğince toplayıp açıkları azaltmaktır ve bunun için gerekli ekonomik ortamı yaratmaktır. Bu olmayınca gelsin iç ve dış borçlanmalar, ucuza özelleştirmeler.

Vergiyi vatandaş mı ödeyemiyor, devlet mi toplayamıyor, takdir sizin!