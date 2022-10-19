BÜTÇE GERÇEK ENFLASYONU İŞARET EDİYOR

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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Bahse konu kanun teklifine göre; 2023 yılında öngörülen giderler toplamı 4 trilyon 423 milyar 341 milyon 574 bin TL olacak.

Bütçe teklifinde öngörülen gelir ise 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin TL oldu. Buna göre bütçe gideri ile geliri arasındaki fark olan 660 milyar 901 milyon 766 bin TL ise net borçlanma yapılarak kapatılacak. Bütçe açığının gayri safi mili hasılaya oranının yüzde 3,5 olarak öngörüldüğü bilgisi de teklifte yer aldı.

2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU göre GELİR ve GİDER öngörüleri şöyleydi:

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Gider

MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1.728.401.621.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 155.249.695.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10.238.553.000 Türk Lirası, ödenek verilmiştir.

Gelir ve finansman

MADDE 2 – (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 1.448.944.742.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 19.623.651.000 Türk Lirası öz gelir, 136.708.735.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 156.332.386.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 10.062.295.000 Türk Lirası öz gelir, 176.258.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 10.238.553.000 Türk Lirası,

olarak tahmin edilmiştir.

BÜTÇE YILI 2022 2023 ÖNGÖRÜLEN GELİRLER 1.615.515.681.000 3.762.439.808.000 ÖNGÖRÜLEN GİDERLER 1.893.889.869.000 4.423.341.574.000 ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE AÇIĞI 278.374.188.000 660.901.766.000

Geçen yılki bütçe teklifinde ve kabul edilen bütçede öngörülen açık 278 milyar TL seviyesindeydi. Ancak öngörüler tutmadığı ve ödenek bittiği için Cumhurbaşkanlığı’nın ek bütçe teklifi TBMM’ye sunulmak zorunda kalınmıştı. 30 Haziran 2022’de; genel bütçe kapsamındaki idareler için 817 milyar 271 milyon lira, özel bütçeli idareler için 63 milyar 203 milyon lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ek ödenek kabul edilmişti. Bütçe gelir tahmini ise bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde yer aldığı şekilde toplam l.080.515.421.000 Türk Lirası artırılmıştır.

BÜTÇE YILI 2022 2023 EK BÜTÇE İLAVESİ DÂHİL ÖNGÖRÜLEN GELİRLER 2.696.031.102.000 3.762.439.808.000 EK BÜTÇE İLAVESİ DÂHİL ÖNGÖRÜLEN GİDERLER 2.774.364.644.000 4.423.341.574.000 ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE AÇIĞI 78.333.542.000 660.901.766.000

2022 Yılı daha bitmediği için bütçe gerçekleşmelerinin nasıl olacağını elbette bilmiyoruz.

Fakat iki bütçe kanunu arasındaki rakam farklılıkları bize ülkede yaşanan gerçek enflasyonu açıkça göstermektedir.