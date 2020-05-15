Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Merkezi yönetim bütçesi, Nisan’da 43,2 milyar TL, Ocak-Nisan döneminde 72,8 milyar TL açık vermiş bulunuyor.

Bu aslında beklediğimiz ve hiç şaşırmadığımız bir gelişme, ekonomi zaten derin bir krizdeyken aniden patlayan salgın nerede ise tüm ekonomiyi felç etti.

Firmaların iflas etmesini, işsizliğin artmasını, gelirsiz kalan vatandaşların yokluk ve yoksulluk içine düşmesini engellemeye çalışan ekonomi yönetimi bütçeye ek yük getirecek ve bütçe açıklarını arttıracak bazı önlemler almak zorunda kaldı. Alınan bu önlemler her ne kadar benzer tedbirler açıklayan diğer ülkelerin çoğu ile yarışabilecek düzeyde olmasa dahi bütçe dengelerini etkilemiş bulunuyor.

İşin diğer tarafında ise aniden daralan, nerede ise duran ekonomik faaliyetler ve düşen talep sonrasında bütçenin ana gelir kalemi olan vergi gelirlerinde de çok ciddi bir azalma olduğu açık.

Durum net olarak şöyle, yaşanılan çifte kriz yüzünden bir taraftan bütçe gelirleri düşüyor ve diğer taraftan da bütçe giderleri hızla artıyor. Nerede ise durmuş bulunan ekonomik faaliyetleri de göz önüne alırsak yeni vergiler salarak yahut da var olan vergilerin miktarını arttırarak bütçe gelirlerini arttırmanın da mümkün olmadığı ortadadır.

Diğer yandan döviz bazlı borç ödemeleri ile yap işlet devret kapsamındaki dövize bağlı ödemeler de kurlardaki artış nedeni ile ciddi oranda yükselmektedir. 600 baz puanın üstünde seyreden CDS primleri yüzünden eski borçları çevirmek için almak zorunda olduğumuz yeni borçların maliyeti de hızla artmaktadır.

Ekonomi yönetiminin elinde tek bir çare var para basmak, bu tip kriz ortamlarını bilen, yöneten bütün ekonomi ve maliye uzmanları aynı şeyi söylüyor para basmalısınız diyor. Lakin bu durumda da enflasyonun yükselmesi, kurların astronmik düzeylere tırmanması ve bir yüksek hatta hiperenflasyon sürecine girilmesi riski var. Her ne kadar şu anda talep çok düşük olduğu için enflasyonun korkulduğu kadar artmayacağını iddia edenler varsa da bu arkadaşların arz yönlü sıkıntıları göz önüne almadıklarını ve fazlaca iyimser öngörülerde bulunduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Netice itibari ile tabiri caizse şu anda elimizde kalp krizi geçiren, kalbi durmuş bir hasta var. Bu kalbi tekrar çalıştıramaz, kan dolaşımını tekrar başlatamaz isek bu hasta masada kalır, masada kalmasa bile bir çok organında onarılamayacak kalıcı hasarlar oluşabilir. Nasıl böyle bir durumda bir doktor elektroşok vermek, kalp masajı yapmak ve hatta göğsü acil ameliyat ile açıp elle masaj yapmak gibi son derecede radikal ve acı verici operasyonlar yapmak zorunda ise ekonomi yönetimi de benzer acı verici tercihleri yapmak, şok önlemler almak zorundadır. Geç kalan önlemler sonra fayda etmez, bu hastanın masada kalmasına yol açabilir.

Sadece bütçe gerçekleşmeleri değil diğer ekonomik faaliyetler de bu kriz durumunu açık ve net olarak göstermektedir.

Nisan ayı konut satış verilerini de bu bağlamda değerlendirmek gerekmektedir. Açıklanan TÜİK verilerine göre Nisan ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı sadece 42.783 adet oldu. Bu, geçen yılın aynı ayına göre satışların yüzde 55 azaldığı anlamına geliyor. Geçen yılın ilk yarısının 2018 de yaşanan kur şokunun yarattığı krizin etkisinde olduğunu da unutmamak lazım.

TÜİK konut satış verilerini 2008 yılından bu yana veriyor. Bugün gördüğümüz yüzde 55’lik gerileme, geride bıraktığımız bu dönem içinde gördüğümüz en sert düşüş. 42.783 adet ise şu ana dek bir ay içinde satılan en düşük konut sayısı.

Bu durum elbette sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmıyor salgının yarattığı etki çok daha fazla olabilir. Virüsten korkup sokağa çıkamayan insanların ev alma derdine düşmeleri beklenemez değil mi?

Sonuç olarak durum pek iç açıcı değil, ekonomi yönetiminin son derecede sağduyulu ve akıllı olması gerekiyor yoksa işimiz zor.