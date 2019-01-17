2018 yılı bütçesinin tahakkuk/tahsilat tutarlarına göre 315 milyar lira açık verdiği içerikli yazımıza değişik tepkiler aldık.

Bütçe açığının gelir ve gidere göre ele alınması gerektiğini, tahakkuka yani kesinleşmiş ve kayıtlara girmiş vergi gelirlerine göre değerlendirme yapılamayacağını söyleyenler çoğunluktaydı. Buna karşılık Maliye neden bütçe verilerinde tahakkuk/tahsilat oranını veriyor sorumuza yanıt bulamadık.

Şunu da ekledik: 2018 yılında bütçe gelirlerinde 1.141 trilyon lira tahakkuk gerçekleşmiş ancak bunun yüzde 64.5’i edilebilmiş. Eğer Maliye geri kalan bu tutarı da büyük bölümünü toplayabilseydi, bütçe fazla verecekti.

Dahası böyle bir vergi alacağına karşın 2019 yılı bütçesi 949 milyar liraya bağlanmış. Demek ki Maliye kayıtlara geçen yaklaşık 192 milyar liralık vergiden umudu kesmiş ve bu yılın bütçe gelirleri içinde göstermemiş. Bu geçmiş yıllar da hep benzeri şekilde kağıt üzerinde sürüp geliyor.

GÖRÜŞLER

Eski Sayıştay Uzman Denetçisi Sacit Yörüker “devletin bütçede yer gelirlerinin giderlerinden düşük kalmasından doğan fark bütçe açığını gösterir” görüşünde. Yörüker’e göre bütçeler nakit temelli olarak ele alınmalı.

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız ise Türkiye’de bütçelerin bazı batı ülkelerde olduğu gibi tahakkuk/tahsilat dengesine göre hazırlanmadığını, önce giderlerin buna göre de gelir belirlendiğini, o yıl için ne kadar vergi ödeneceğinin de tahmini olarak yapılmasından dolayı bütçelerin açık verdiğini belirtiyor.

Özyıldız, tahakkuk olan vergilerin örneğin ceza, faiz gibi kalemlerden olduğunu, bu gibi gelirlerin ne zaman devlet kasasına gireceğinin bilinmediğini, hatta zaman içinde devletin bunlardan umut kestiğini ifade ediyor.

Yine Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Ferhat Emil de tahakkukta gösterilen tutarların bir bölümünün kimi iktidarlar tarafından “siyaseten ve bilinçli” olarak tahsil edilmediğine dikkat çekiyor.

Emil’e göre, yönetimler, vergi ödemede zorlanan ya da nakte sıkışan örneğin bazı büyük şirketlere göz yumuyor, kayırıyor, bazen de karşılıklı olarak bazı şirketler ve devlet alacaklar konusunda mahsuplaşma yöntemini devreye sokmak istiyor.

Örneğin yönetimin bu yılbaşından ödemeye başlayacağını taahhüt ettiği 170 milyar lirayı geçtiği ifade edilen KDV alacakları. Yönetim, isterse şirketlerin birikmiş vergi borçlarına karşılık KDV alacaklarını silebilir. Böylece şirketler vergiden, maliye de nakit olarak KDV ödemesinden kurtulabilir. Bunu da vergi gelirlerinde artış olarak gösterebilir.

Diğer bir örnek de iki de bir gündeme getirilen vergi afları, yapılandırmalar, ötelemeler, taksitlendirmeler. Bunların sayısını unuttuk. Yakın zamanda dönemin hükümeti tahakkukta yer alan ancak yıllarıdır ödenmeyen, tahsili için bile uğraşmayan 100 liralık yargı harcı, trafik, idari gibi cezaları ya da gecikmiş vergilerin faizlerin bir bölümünü silmişti.

BÜTÇE GELİRLERİ DÜŞÜYOR

TÜSİAD bünyesinde yapılan bütçe değerlendirmesi bilgi notunda geçen yılın bütçesinin, imar barışı, yapılandırmalar, bedelli askerlik gibi kalemlerden sağlanan gelirlere, faiz dışı harcamaların yüzde 77 daha az gerçekleşmesine, bazı büyük altyapı projelerindeki ödemelerin durdurulmasına rağmen gelir gider dengesine göre yıl sonunda yüzde 52 oranında artışla açık verdiğine dikkat çekiliyor.

Değerlendirmede, “son dönemdeki artışlara rağmen bütçe gelirlerinin Yeni Ekonomik Program hedeflerinin altında kaldığına” vurgu yapılıyor.

İster tahakkuk/tahsilat, isterse gelir/gidere göre hesaplayalım, işte sorun burada. Küçülen bir ekonomide en azından bütçe gelirleri nasıl sağlanacak?

Çare, dolaylı vergileri artırmak. Gelsin daha fazla sigara, alkol, akaryakıt zamları.

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