Bütçe açığı 54.5 milyar liraya çıktı

Merkezi yönetim bütçe açığı yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla, geçen yıl Ocak-Nisan dönemindeki 23.2 milyar liradan, 54.5 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bütçe Nisan’da 18.3 milyar TL açık verdi. Bütçe 2018 yılı Nisan ayında 2.8 milyar lira açık vermişti.

Bakanlık verilerine göre ilk 4 ayda bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.9 artarak 276 milyar liraya, bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 29.5 artarak 330.4 milyar liraya yükseldi.

Bakanlık verilerine göre geçen yıl Nisan ayında 356 milyon lira faiz dışı fazla veren bütçe, bu yıl Nisan ayında 13.2 milyar lira faiz dışı açık verdi.

Faiz dışı denge de geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 2.2 milyar lira fazla vermişken, bu yılın ilk dört ayında 16 milyar lira açık verdi.