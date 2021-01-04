Büşra’nın yorgun mermiyle ağır yaralanmasına 1 gözaltı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde liseli Hanife Büşra Konyar’ın (17) başına yorgun mermi isabet ederek yaralanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İfadesinde olay günü, babasına ait ruhsatlı tabancayı ateşlediğini söyleyen şüpheli adliyeye sevk edildi. Büşra’nın başına isabet eden merminin şüphelinin tabancasından çıkıp çıkmadığı yapılacak balistik inceleme sonunda kesinleşecek.

Olay, geçen perşembe günü, Hükümet Caddesi’nde yaşandı. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Konyar’ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

POLİSTEN TİTİZ ÇALIŞMA

Olayın failini belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında merminin geldiği açıdan yola çıkan ekipler, araştırmalarını 4 mahallede yoğunlaştırdı. Kapı kapı dolaşıp olayın gerçekleştiği saatlerde silah sesi duyan olup olmadığını soruşturan polis, araştırmayı Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesine kaydırdı. Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi üzerine önce araç, ardından da şüpheli Ö.K.’ye (29) ulaşıldı. Ekipler bölgede yaptığı aramada boş mermi kovanı tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından Ö.K.’nin Hanife Büşra Konyar’ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.K.’nin babasına ait ruhsatlı tabancaya da incelenmek üzere el koyuldu. İlk ifadesinde tabancayı havaya ateş ettiğini kabul eden Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK

Büşra’yı yaralayan merminin Ö.K.’nin ateşlediği tabancadan çıkıp çıkmadığının tespiti için balistik inceleme yapılacak. Ancak tedavisi süren Hanife Büşra Konyar’ın başına saplanan merminin henüz çıkarılamadığı öğrenildi. İnceleme mermi çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilecek.

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