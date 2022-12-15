Büşra’nın öldüğü okul servisi kazasında şoför, kalp krizi geçirmiş

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, yoldan çıkan okul servisinin yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Akın, toprağa verildi. Servis şoförü Fikret Bayrak’ın, kazadan hemen önce kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaza, dün 16.30 sıralarında, Çatalağzı Beldesi Trafo Caddesi’nde meydana geldi. Kilimli Anadolu Lisesi ve Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Fikret Bayrak’ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs, yoldan çıkarak yuvarlandı. Kazada, Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Büşra Akın, hayatını kaybetti. Yaralanan servis şoförü ve 18 öğrenci, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 7 öğrenci taburcu edilirken, 11 öğrenci ve şoförün tedavisi devam ediyor.

Büşra Akın’ın cenazesi, bugün Kilimli’ye bağlı Şirinköy Çalca Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilirken dualar edildi. Çalca Camisi’nde kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Akın ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi yakınları, tabuta sarılarak ağladı. Büşra’nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan servis şoförü Fikret Bayrak’ın, kazadan hemen önce kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Tedavisi devam eden şoförün ifadesi alınamazken, ilk belirlemelere göre, kazaya aşırı hızın neden olabileceği belirtildi. Öğrenci servisinin evrakında ise eksiklik olmadığı öğrenildi. (DHA)

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