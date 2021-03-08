Büşra’nın hedefi, Sivas’ın en iyi erkek kuaförü olmak

Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, erkek kuaförlüğü yapan Büşra Genç (20), el becerisiyle müşterilerinin takdirini topluyor. Kadın kuaförlüğünü bırakıp, erkekleri tıraş etmeye başlayan Genç, kentte mesleğinin en iyisi olmayı hedefliyor.

Kent merkezindeki Sularbaşı Mahallesi Afyon Sokak’ta bulunan erkek kuaföründe kasiyer olarak çalışmaya başlayan Büşra Genç, saç ve sakal kesimi yapan ustalarını izlemeye başladı. Daha önce 4 yıl kadın kuaförlüğü yapan ve erkek tıraşını da denemek isteyen Genç, iş yeri sahibi Erdem Özkan’a bu talebinden bahsetti. Özkan’ın olumlu cevap vermesi üzerine Genç, zamanla erkeklerin saç kesim modellerini öğrenmeye başladı. Genç, yaklaşık 4 ayda erkek saç kesimini öğrenerek, çalışmaya başladı. Kısa zamanda diğer çalışanların ve müşterilerin takdirini toplayan Genç, kentin tek kadın erkek kuaförü olduğunu söyledi.

‘KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM’

Büşra Genç, zamanla çok daha da iyi erkek kuaförü olacağını belirterek, “Erkek kuaföründe çalışmak, kadın kuaföründe çalışmaktan daha kolay. Çünkü kadın kuaföründe işlemlerimiz daha uzun sürüyor. Bunun yanında randevu sistemiyle çalışıyoruz. Kadınlarda aksaklık yaşanabiliyordu ama erkeklerde böyle bir şey olmadığını fark ettim. Herkes tam saatinde geliyor. Müşterilerimizle alakalı hiçbir sorun yaşamıyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kimseden kötü bir tepki almadım, bu da beni mutlu ediyor. İlk başta burada kasiyerlik yapıyordum. İzledikçe hoşuma gitmeye başladı. Denemeye başladıktan sonra da yapabileceğime inandım” dedi.

Aldığı hizmetten çok memnun kalan müşterilerden Orhan Kars (22) da “Daha önce hiç kadın kuaförle karşılaşmadım ancak bu işe bir kadının elinin daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Denemek istedim ve çok da memnun kaldım. Gayet temiz ve düzenli çalışıyor. İlk geldiğimde şaşırdım tabi ama böyle şeyler görmek güzel. Herkese tavsiye ederim, gönül rahatlığıyla gelebilirler” diye konuştu.

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