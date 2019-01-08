Burun spreylerinin doktorlar tarafından önerildiği süre ve doz dışında kullanılmaması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Doğan, “Uzun süreli kullanım durumlarında bağımlılık yapabilir ve kan değerlerini değiştirebilir” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Doğan özellikle kış aylarında kullanılan burun spreylerine yönelik uyarılarda bulundu. Mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonları, burun tıkanıklığı ve akıntısının çabucak arttığını vurgulayan Doç. Dr. Doğan, “Burun spreylerini içerdiği etkili maddeye göre kısa süreli kullanılanlar ve uzun süre kullanılması gerekenler şeklinde iki grup halinde düşünebiliriz. hekimler tarafından tavsiye edilen burun spreyleri, süre ve tavsiye edilen doz dışında katiyen kullanılmamalıdır” diye konuştu.

“UZUN SÜRELİ KULLANIM KAN DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR”

Kısa süreli kullanılması gereken spreylerin uzun soluklu kullanımlarında ilacın aktifliği azaldığı için giderek daha sık ve daha yüksek dozlarda kullanma eğilimi oluştuğunu dile getiren Doç. Dr. Doğan, “Uzun süreli kullanım durumlarında bağımlılık yapabilir ve kan kıymetlerini değiştirebilir. Yapılan hayvan deneylerinde de beşinci günden sonra burun mukozasında hasarın başladığı sekizinci haftanın sonunda ise artık kalıcı hasar meydana geldiği gösterilmiştir. Doz aşımı ve yan etkilernde terleme, çabuk ve seviyesiz kalp atışları gözlenir. Burun içi dokusunda meydana gelen kuruluk sebebiyle burun kanamaları olabilir” ifadelerini kullandı.

YAŞANILAN ORTAMDAKİ KLİMA VE KALORİFERLERE DİKKAT!

Burun tıkanıklığının sinüzit ve orta kulak iltihabına yol açtığını vurgulayan Doç. Dr. Doğan, “Böyle durumlarda burun tıkanıklığının giderilmesinde kısa süreli olarak burun spreyleri kullanılabilir. ancak yaşanılan ortamlarda kullanılan kalorifer ve klimalar da solunan havanın rutubetini azaltır. Burunda meydana gelen kuruluk ve burun etlerinin buna tepki olarak büyümesi sonucunda da tıkanıklık hissi meydana gelebilmektedir” açıklamalarında bulundu.

PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK

Üst solunum yolu enfeksiyonları esnasında kullanılan spreylerin hastada yarattığı rahatlama hissi nedeniyle, hastalık sonrasında da bazıkişilerin çevresel unsurlara bağlı tıkanıklarda da aynı spreyi kullandığını aktaran Doç. Dr. Doğan, “Bu önce psikolojik bağımlılık şeklinde başlar, hemen sonra kullanım süresi uzadıkça burun içi dokularda meydana gelen değişiklikler sebebiyle burun işlevleri bozulmaya başlar. Hasta giderek burun spreyi kullanmadan nefes alamadığını ifade eder.Kısa süre kullanılması gereken burun spreyleri çabuk etki eder ve dakikalar içinde burundaki tıkanıklık hissini giderir. Günde 3-4 defadan fazla önerilmez” dedi.

GEÇİCİ ÇÖZÜM OLUYOR

Burun tıkanıklıklarının sprey yardımıyla açılmasının geçici bir çözüm olduğunun altını çizen Doç. Dr. Doğan, “Xylometazolin veya oxymetazolin etkili maddeli spreyler buruna kan götürmüş olan küçük damarların çevresindeki kasım dokusunun kasılmasını sağlayarak, burun kanlanmasını azaltır ve dokulardaki şişmeyi gidererek, burnumuzun açılmasını sağlar. ancak bu geçici bir çözümdür, ortalama 6 saat sonra bu kasımlar gevşeyerek burun mukozası ve konkalar daha çok şişerek burun tıkanıklığı artar” diye konuştu.

“UZUN SÜRELİ KULLANIMLARDA DOKU HASARI OLUŞUYOR”

Etken maddesi, xylometazolin veya oksimetazolin olan spreylerin uzun süre kullanılması durumunda meydana gelebilecek doku hasarını gidermek için ilk olarak bu spreylerin kullanımının kesilmesi icap ettiğinin altını çizen Doç. Dr. Doğan, şu detayları verdi:

“Eğer prostat büyümesi, yüksek tansiyon, dar açılı göz tansiyonu, diyabet, kalp hastalığı, atardamarlarda sertleşme, tiroit problemleri, göz tansiyonu, kalp hastalığı gibi rahatsızlıklarınız var ise bu ilacı kullanmadan önce hekiminizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacın kullanımı bu hastalar için uygun olmayabilir. Bununla beraber iki yaş altındaki çocuklarda, hamilelik ve emzirme dönemlerinde de kullanılmamalıdır.”

KULLANIM SÜRESİNE DİKKAT!

Kısa süreli kullanılması gereken xylometazolin veya oksimetazolin etkili maddeli burun spreylerinin çeşitli hastalıklar sonrasında tıkanıklıkları yok etmede çıkarlı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Müzeyyen Doğan, “Soğuk algınlığı veya kısa süre içinde gelişen diğer bir nezle ile alakalı olan burun tıkanıklıkları, yeni başlamış nezle, alerji olmaksızın burunda meydana gelen tıkanıklıklar, orta kulak iltihabı; burun çevresinde bulunan sinüslerin iltihaplanmasıyla oluşan burun tıkanıklıkları ve burun veya burun çevresinde bulunan sinüslerin hastalıklarında salgıların akmasını kolaylaştırmak ve burun boşluğunun incelenmesini (rinoskopi) kolaylaştırmak için kullanılır.Kullanım süresi 3-5 gün ve günde 3-4 defa ikişer puf şeklindedir” dedi.