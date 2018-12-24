Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim Akın, Burun estetiği (rinoplasti) hakkında merak edilenleri yanıtladı. 1- Burun estetiği (rinoplasti) operasyonu yapılan hasta grupları hakkında kısaca bilgi verir misiniz ?



Burun estetiği operasyonu kapsamına giren hastalar 2 gruba ayrılmaktadır. Birinci grup olarak sadece estetik görünümde değişiklik beklentisi olanlar ikinci grup olarak da estetik görünümde değişiklikle beraber burundan nefes alma problemi yaşayan hastalardır.

2- Burun estetiği operasyonunda yaş sınırı kaçtır?

16-17 yaşından itibaren operasyon rahatlıkla gerçekleştirilmektedir.

3- Burun estetiği operasyonunda uygulanan anestezi çeşidi hangisidir?

Operasyonlar çoğunlukla genel anestezi altında yapılsa da bazı müdahaleler lokal anestezi altında da yapılabilmektedir.

4- Operasyonun herhangibir mevsimde yapılma zorunluluğu var mıdır?

Operasyon her mevsimde gerçekleştirilebilir, belirli bir mevsim zorunluluğu bulunmamaktadır.

5- Burun estetiği operasyonunda hangi yöntemler uygulanmaktadır?

Basitçe anlatmak gerekirse operasyon açık ve kapalı teknik adı altında 2 farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Her iki operasyonunda avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Yöntemin hangisi olması gerektiğine hastaya gerekli bilgilendirme yapılarak beraber karar verilmektedir.

6- Operasyonun süresi hakkında bilgi verir misiniz?

Operasyonun süresi birçok faktörle bağlı değiştiğinden bir standart süre bulunmamaktadır. ortalama 1-3 saat arası değişebilmektedir.

7- Burun estetiği ameliyatından sonra göz altlarında morarma tüm hastalar da oluşur mu?

Genel olarak böyle bir beklenti yoktur. Hekimin tecrübesine, hekim tarafından kullanılan yönteme ve yapılan düzeltmelere göre değişiklik göstermektedir. Uygun bakım yapıldığında ortalama 7 gün içerisinde geçmesi beklenmektedir.

8- Ameliyat olmayı düşünen hastalarda genel olarak burun tamponu ile alakalı bir korku bulunmaktadır. bu operasyonda kullanılan tamponlarla alakalı bilgi verir misiniz?

Geçmişte kullanılan tamponlardan dolayı genel olarak hastalarda böyle bir korkunun olduğunu bizde hastalarla olan konuşmalarımızda görmekteyiz. Fakat gelişen teknoloji ile beraber şu an hasta konforunun çok arttığı ağrının minimize edildiği tamponlar bulunmaktadır. Bende operasyonlarımda bu tür tamponlar kullanmaktayım.

9- Operasyon sonrası iyileşme ve takip sürecinden kısaca bahseder misiniz?

Süreç kullanılan yönteme ve gerçekleştirilen operasyona bağlı değişiklik göstermekle beraber genel olarak şu düzen takip edilmektedir.