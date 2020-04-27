Geride bıraktığımız hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 100. kez idrak etmenin onurunu yaşadık. Ulu Önder Atatürk’ün milletimize emaneti, Türkiye Büyük Millet Meclisi tam yüz yılı geride bıraktı.

Atamızın yalnızca Türk değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel ve güzel günü, maalesef Corona illeti nedeniyle biraz buruk, biraz üzgün ancak, her şeye karşın dimdik ayakta ve camlarımızdan ya da balkonlarımızdan ellerimizde bayraklarımız söylediğimiz İstiklal Marşımızla kutladık.

Evet, 23 Nisan coşkusu ve hemen ertesi gün yani Cuma günü başlayan Ramazan geride bıraktığımız haftanın öne çıkan özellikleriydi.

Spor dünyası geçtiğimiz hafta futbol liglerinin kaderi üzerine hayli hareketliydi. Özellikle Avrupa ülkeleri yarıda kalan sezonlarını nasıl sonlandıracağı, nasıl kararlar alacağı anlamında çalışmalar yürüttü. Dilerseniz oralarda neler olup bitiyor bir göz atalım…

Hollanda Ligi Eredivisie’nin sezonu tamamen kapattığı belli oldu. Bizim Süper ligimiz gibi 26. haftada durdurulan Hollanda liginde puan cetvelinin en üst sırasında bulunana Ajax’ın direk, ikinci sıradaki AZ Alkmaar’ı ise ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı belirtildi.

Alman Bundesliga’da her şey 30 Nisan’da Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanları ile yapacağı toplantı sonrası netleşecek. Merkel’in kafasında 9 Mayıs sonrası yeniden oynama planları var.

İngilizler Premier Lig’de sezonun bu şekilde bitmesini kesinlikle düşünmüyor. Ancak maçların ne zaman başlayacağına dair henüz ortada net bir şey yok. Genel eğilim belirlenmiş bir bölgede maçların oynanması ve en azından TV gelirlerinin kaybedilmemesi şeklinde.

İspanya’da da ligin ne zaman ve nasıl oynanacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. La Liga yetkilileri sezonun kesinlikle seyircisiz olarak tamamlanması düşüncesinde.

İtalya, virüsün en ağır darbe vurduğu ülkeler arasındaki biri olmasına karşın Serie A’yı mümkün olduğunca çabuk şekilde oynayarak bitirmek istiyor. Yetkililer bunun için çeşitli planlar üzerinde çalışıyorlar.

Pandemiden en çok etkilenin bir diğer ülke Fransa’da Lig 1’de maçların 17 Haziran’da başlayıp, 25 Temmuz’da bitirilerek, hemen akabinde 22 Ağustos’ta 2020/21 sezonuun start alması üzerine çalışmalar yapılıyor.

Diğer ülke liglerinde ve 12 Haziran’da yeniden başlaması planlanan bizim Süper Lig’de de durum yukarıda aktardıklarımızdan farklı değil.

Herşeyin başı olan sağlıkla birlikte, ekonomik anlamda da hayli sarsılan Avrupa futbolu bakalım bu çok bilinmeyenli denklemi nasıl çözecek bekleyip göreceğiz.

Kalın sağlıcakla…