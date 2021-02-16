Burslu eğitim için başvurular başladı

İSTANBUL, (DHA)- Farklı birçok kritere göre öğrencilere sunulan burs programlarına başvurular başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, 2019’da devreye aldığı yetkinlik bazlı burs programı We Accept de bu kapsamda aday başvurularına açıldı. Başvurular, 2 Nisan’a kadar devam edecek.

YKS başarısının yanı sıra ilgi alanları, mesleki yetkinlikler, proje ve girişim fikirleri de üniversite adayları için burslu eğitimin yolunu açıyor. İhtiyaç, başarı, aktif spor faaliyetleri gibi kriterlere göre sunulan burs olanakları dışında üniversite adayları için burs ödülü bulunan kabul programları da var. Burslu eğitim arayışında olan adayların başvurularını; proje ve girişimleri, katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, aldıkları ödüller, sertifikalar, hobileri, yurt dışı deneyimleri, yabancı dil, sanat veya spora olan ilgileri, gelecek planları çerçevesinde geniş bir yelpazede değerlendiren bu programların burslarından yararlanmak için YKS’ye girmek ön koşul.

8 FAKÜLTE İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, 2019’da devreye aldığı yetkinlik bazlı burs programı We Accept’in de aday başvurularına açıldığı duyuruldu. Üniversitenin adaylara özel resmi web sayfasından yaptığı açıklamada, “2021 YKS adaylarının başvuru yapabileceği, burs ödüllü kabul programında üniversitenin hukuk, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, sanat ve tasarım, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri olmak üzere 8 fakültesindeki ücretli kontenjanlar için geçerli. Başvuruların dijital yapıldığı, ödüllü burs programına ilişkin tüm ayrıntılara adaylar dijital başvuru adresinden erişebilecekler” denildi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Yapılan açıklamada, “Programın birinci dönem başvuruları, 2 Nisan 2021’e kadar https://we-accept.com adresinden yapılabilecek. Sonuçlar 9 Nisan 2021’de açıklanacak. Program başvurularının ikinci dönemi 5 Nisan’da, üçüncü dönemi ise 31 Mayıs’ta başlayacak. Burs değerlendirme süreci; formların incelenmesi, mülakat ve komisyon değerlendirme olmak üzere üç aşamada yapılıyor. Programda, komisyona başvurusu sunulan adayların kişisel bilgileri, etik ilkeler nedeniyle gizli tutuluyor” ifadelerine yer verildi.