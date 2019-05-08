Bursaspor’u bekleyen tehlike

Ligin ilk yarısında Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan süreçte son 17 lig maçında yalnızca bir kez kazanabilen Bursaspor, bu kötü gidişata yine Antalya temsilcisi karşında ‘dur’ demek isteyecek.

Sonraki hafta ise ateş hattındaki rakiplerinden Göztepe’yi konuk edecek Bursa ekibinde 8 oyuncu ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’e tutunma hesapları yapan Bursaspor, 10 Mayıs Cuma günü deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Bu önemli mücadele için Antalya’ya erken giden ve çalışmalarını kırmızı-beyazlı kulübün tesislerinde sürdüren Bursa temsilcisi, galibiyet hasretini dindirerek ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maçta Antalyasapor’a 2-0 kaybetmesinin ardından düşüşe geçen Bursaspor, sonraki 17 maçında yalnızca bir kez kazanabildi. 7 maçtır da kazanamayan yeşil-beyazlı ekip, yine bir Antalyaspor karşılaşmasıyla bu kötü gidişatı sonlandırmayı amaçlayacak.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Bursaspor’u bu kritik randevu öncesinde bekleyen tehlikelerden birini ise kart sınırındaki oyuncuların fazlalığı oluşturdu. Bursa temsilcisinde 8 oyuncu, sarı kart sınırında bulunurken; Aytaç Kara, Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Umut Meraş ve Ramazan Keskin, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde zorlu Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek. Özellikle Bursaspor’un ligde kalma adına Göztepe ile çekiştiği ve bir sonraki hafta ev sahibi avantajıyla İzmir ekibine karşı sahaya çıkacağı düşünüldüğünde oyuncuların kartlara yönelik dikkatli olması ön görülüyor.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Akhisarspor beraberliğinin ardından ateş hattındaki bir diğer ekip Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a deplasmanda mağlup olan Bursaspor, kendisini ateşe sürüklerken; Antalyaspor mücadelesi kritik bir öneme sahip. Bu maçı kazanması halinde Göztepe’ye karşı moralli çıkacak yeşil-beyazlılar, sarı kırmızılı ekibi de yendiği takdirde puan eşitliği söz konusu olduğunda ikili averajda üstün olacak. Bursa temsilcisi, Erzurum’da aldığı 2-0’lık mağlubiyet sonrası ise ikili averaj üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Erzurumspor’u sahasında 2-1 yenen yeşil beyazlılar, mavi beyazlılar ile doğacak puan eşitliğinde de ikili averajda geride bulunuyor.