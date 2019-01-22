Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da Aytaç Kara, Diafra Sakho ve Muhammed Şengezer karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın son dakikalarında attığı gol ile ekibine bir puanı getiren Aytaç Kara, maçın sonrasında yapmış olduğu açıklamada ilk yarı iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi. Uzun topları Fenerbahçeli oyuncuların aldığını söyleyen Aytaç, “Biz de geriye yaslandığımız için rahat oyun sergilediler. çok boş alan buldular.

Bu yüzden ilk devre kötüydü. İkinci yarı Lima ve Yusuf’un oyuna girmesiyle hareketlilik geldi. Onların da katkısıyla hem mücadele hem oyun hem de durum olarak hakikaten iyi bir ikinci yarı izlettik. Yakaladığımız durumlar var. Ligde en çok duruma giren takımız. En az durum değerlendiren takımız. Bu maçta da benim bir gösterişsiz durumum vardı, atamadım. İkinci yarı attığım gol için mutluyum. Üç puanı alsaydık tüm takım arkadaşlarımızla birlikte daha mutlu olurduk fakat bu gösterişsizliği kıramadık” diye konuştu.

SAKHO: “KAYSERİ MAÇINA İYİ HAZIRLANACAĞIZ”

Beraberlik golünün asistini yapan Sakho, uzun bir sakatlığın sonrasında sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. hekimlerin iyi iş çıkardığını ve beklediğinden daha kısa bir sürede sahalara döndüğünü ifade eden Sakho, “Maç her ne kadar birliktelikle bitse de büyük bir maçı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hafta içinde hocamızın bizlere söylediğini dinleyeceğiz. Kayseri maçına iyi hazırlanacağız” açıklamasını yaptı.

ŞENGEZER: “İKİNCİ YARI GERÇEK BURSASPOR’U SAHAYA SÜRDÜK”

Kaleci Muhammed Şengezer ise maçın güzel bir atmosferde geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu maça iyi hazırlandık. Biz futbolcular da bunu kasten sahaya çıktık. İlk yarı 1-0 geriye düştük ve kötü bir futbol oynadık. İkinci yarı gerçek Bursaspor’u sahaya sürdük ve golü bulduk. esasen 2-3 gol daha bulabilirdik. Kaçan çok durum var. İlerleyen maçlarda bu kaçan durumları gole çevirirsek farklı bir noktada olabileceğimizi düşünüyorum.”