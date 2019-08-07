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Spor Gündemi ve Haberleri

Bursaspor’dan SMS kampanyası

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Bursaspor Kulübü, mali krizi aşmak amacıyla ‘Yeniden Zirveye’ adlı bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında atılan her SMS’te, aynı zamanda şehrin de plakası olan 16 lira ile kulübe destek sağlanacak.

Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon TFF 1’inci Lig’de yoluna devam edecek olan Bursaspor, içinde bulunduğu mali krizi aşmak amacıyla kampanya başlattı. ‘Yeniden Zirveye’ adlı kampanyada, ‘Bağış’ yazılarak 1963’e gönderilecek 16 lira bedelli her SMS ile yeşil-beyazlı kulübe katkı sağlanacak. Ayrıca, dileyenler banka hesaplarından da Bursaspor Kulübü’ne destek olabilecek.

‘Yeniden Zirveye’ bağış kampanyasına katılmak isteyenler için banka hesapları şöyle:

Hesap adı : Bursaspor Yardım Kampanyası Hesabı

Denizbank Bursa Nilüfer Şubesi

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IBAN: TR83 0013 4000 0168 5322 6000 01

Ziraat Bankası Bursa Kurumsal Şube

IBAN: TR30 0001 0020 4766 4170 4850 02

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