Süper Lig’in ikinci yarısında gol yollarında etkili olamayan Bursaspor, 245 maç sonra ilk kez 4 maçı üst üste gol atamadan tamamladı. Yeşil beyazlılar aynı zamanda ligin en az gol atan ekibi de oldu.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, önemli ölçüde gol sorunu çekiyor. Son olarak Medipol Başakşehir deplasmanında da girdiği pozisyonlardan yararlanamayan yeşil beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda yalnızca 19 kez rakip fileleri sarsabildi. Böylelikle 18 takım içerisinde ligin en az gol atan takımı olan Samet Aybaba’nın öğrencileri, ligde galibiyet özlemi çektiği son 9 maçının da yalnızca 3’ünde birer kez gol sevinci yaşayabildi.

420 DAKİKADIR GOLE HASRET…

Ligdeki son 4 maçında ise Bursaspor gol yollarında etkili olamadı. Ligde son olarak 19’uncu haftadaki Kayserispor deplasmanında Yusuf Erdoğan’ın rakip fileleri havalandırmasının ardından yeşil beyazlılar, 420 dakikadır gole hasret kaldı. 4 maçlık gol atamama sersiyle birlikte Bursaspor aynı zamanda ligde 245 maç sonra da bir ilki yaşadı. Yeşil beyazlılar, son olarak 2011/12 sezonunun Aralık ayında oynadığı üst üste 4 maçta gol kaydedememişti.

LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Yeşil beyazlılar evinde oynadığı maçlarda da gol atma sorunu yaşıyor. Bu sezon evinde oynadığı 12 lig maçında Bursaspor, sadece 9 gol attı. Böylelikle Samet Aybaba’nın öğrencileri, ligin iç sahada en az gol atan takımı olurken, diğer 17 ekip ise evindeki maçlardaki gol sayısında çift haneleri buldu. Bu sezon Bursaspor’un lig performansında 10 farklı oyuncunun gol sevinci yaşayabilmesine karşın takımın en golcüsü Aytaç Kara’nın yalnızca 4 golünün bulunması dikkat çekiyor.