Bursaspor’da yeni yönetim mazbatasını aldı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) – Bursaspor Kulübü’nde, 5 Haziran’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonrası Emin Adanur liderliğinde başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler, mazbatasını aldı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen devir-teslim törenine, Gülgüler yönetimine liderlik yapan Emin Adanur ve eski başkan Erkan Kamat katıldı. Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, böylesine güzel bir birliktelikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Böylesine güzel bir kongrenin geçmesinde en önemli nedenlerinden birisi de adaylarımızın birbirlerine olan saygılı, sevgili, seviyeli yaklaşımlarıdır. Bugün de burada gördüğümüz gibi. Dolayısıyla, bu birlikteliğin Bursa’mıza yayılması en büyük temennimdir. Genel kurul öncesinde, tüzüğümüzün kendi adaylığı konusunda el vermediği halde mücadeleyi bırakmayıp, ben bu işi yapacağım, başaracağım diyerek yola çıkan Emin Adanur ve ekibinin, kongre öncesi söylemlerinin hayata geçmesi, gerçekleşmesi, tüm camiamızın en büyük beklentisidir. Bu kadar istikrarlı ve iddialı yola çıktığına göre, kardeşimizin bunu gerçekleştireceğine inanıyoruz. Yeni yönetimin şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Ardından söz alan eski başkan Erkan Kamat, yeni yönetime başarılar diledi.

Bursaspor Kulübü’nün yeni başkanı Hayrettin Gülgüler, “Seçim oldu, Emin Adanur önderliğinde ben Hayrettin Gülgüler olarak çok teşekkür ederim. Biz buraya çalışmaya geldik. Emin bey bizi çok çalıştıracak. İlk hedefimiz tahtayı açmak. Allah bizi utandırmasın” diye konuştu.

Yönetime liderlik yapan Emin Adanur ise “Seçim ne kadar güzel geçtiyse, atmosfer de o kadar güzel şu anda. Heyecanımıza heyecan katan bir atmosfer mevcut. Geçmiş dönem tüm başkanlara saygı duymamız gerekiyor ve hepsine teşekkür ederim. Allah izin verirse bugün itibariyle yola çıkmış bulunuyoruz. Verdiğimiz vaatleri ve sözleri yerine getirmek için çalışmaya başlayacağız. Bundan sonraki süreç için herkes için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Mazbata töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile Bursaspor’da yeni bir dönem başlamış oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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