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1 Nisan 2019
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Bursaspor'da 1.5 aylık sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Tunay Torun'un, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.
Bursaspor'da 1.5 aylık sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Tunay Torun'un, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.
Spor Gündemi ve Haberleri

Bursaspor’da Tunay dönüyor

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Bursaspor’da 1.5 aylık sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Tunay Torun’un, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11’de şans bulması bekleniyor.

Barış Yardımcı’nın da iyileşmesiyle yeşil beyazlılar, uzun bir aradan sonra ilk kez bir maça tam kadro çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sakat oyuncularından gelen iyi haberlerin sevincini yaşadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Tunay Torun, sakatlığını tamamen atlatırken geçtiğimiz hafta U21 Takımı ile oynanan antrenman maçında da forma giydi. Deneyimli oyuncunun Akdeniz deplasmanında ilk 11’de oynaması bekleniyor.

1.5 AY SONRA YENİDEN SAHADA

Son olarak ligin 20’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında görev alan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Sakatlık öncesi takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Tunay bu sezon forma giydiği 19 lig maçında ise 990 dakika süre alırken 2 asist kaydetti. Tunay, 1.5 aylık aranın ardından sahalara döndü ve U21 Takımı ile oynanan maçta bir de asist kaydederek umut vaad etti.

TAM KADRO OLACAK

Öte yandan Bursaspor’da sakatlığı bulunan Barış Yardımcı da hazır hale geliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, 2 maçlık aranın ardından yeniden kadroya girecek. Teknik direktör Samet Aybaba, Barış’ı da ilk 11’de kullanmayı düşünürken, “Tunay iyi bir duruma geldiğinde sakatlık yaşadı. Şimdi tam takım olarak hazırlanıyoruz. Önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor maçında sakat oyuncumuz kalmayacak. Barış’ın da sakatlığı vardı, o da katılacak” ifadelerini kullandı.


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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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