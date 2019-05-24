15 C
Ankara
24 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Bursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor
Süper Lig'de bu sezonun son maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, mutlak kazanması gereken mücadelede savunmanın tandemindeki iki istikrarlı oyuncusu Ertuğrul ve Chedjou'dan yoksun olacak.
Spor Gündemi ve Haberleri

Bursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor

Editör Editör

-

5
0

Süper Lig’de bu sezonun son maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, mutlak kazanması gereken mücadelede savunmanın tandemindeki iki istikrarlı oyuncusu Ertuğrul ve Chedjou’dan yoksun olacak.

Teknik Direktör Mesut Bakkal ise alternatiflere yönelirken, savunmadaki bu sıkıntı deneyimli çalıştırıcıyı oldukça düşündürüyor.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan Bursaspor’da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basına kapalı olarak sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Şehir de bu mücadeleyi beklerken, kümede kalma adına mutlak kazanması gereken Bursaspor, diğer yandan da Göztepe’nin MKE Ankaragücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

ERTUĞRUL-CHEDJOU İKİLİSİ İLK KEZ YOK

Teknik Direktör Mesut Bakkal, bu zorlu randevu öncesinde zorunlu rotasyona gidecek. Göztepe karşısında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou ve takımdan ayrılan Allano Lima maçta forma giyemeyecek. Sezonun genelinde sağ bek pozisyonunda forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden olan Barış Yardımcı’nın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması Mesut Bakkal’ı düşündürüyor. Yeşil beyazlı ekip, ilk kez bu oyuncularından aynı maçta verim alamayacak.

BAKKAL, ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Savunma tandemini oluşturan ve sezonun genelinde birlikte oynayan Ertuğrul-Chedjou ikilisinin bu kritik randevuda forma giyemeyecek olması, teknik heyeti alternatif isimlere itti. Sezon başında takıma katılan ancak ligde yalnızca 7 maçta forma giyen Santiago Vergini’nin 11 maç aradan sonra forma giymesi bekleniyor. Bu mevki için geriye tek bir oyuncu, 22 yaşındaki Furkan Emre Ünver kalıyor. Genç oyuncu bu sezon ise ligde hiç süre alamadı.

LIMA’NIN YERİNE YUSUF ERDOĞAN

Mesut Bakkal’ın bir başka alternatifi ise bir başka pozisyondaki oyuncuya, savunmanın tandeminde görev vermek olacak. Takıma veda eden Allano Lima’nın yerine ise Yusuf Erdoğan’ın şans bulması bekleniyor. Göztepe karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve yeşil beyazlı ekibin hücumlarında etkin rol alan Yusuf, böylelikle iki maçlık aranın ardından yeniden ilk 11’e dönecek. Gole ihtiyacı olan Bursaspor’da Mesut Bakkal’ın Umut Nayir ve Diafra Sakho ikilisine ileri uçta görev verebileceği de gelen bilgiler arasında.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikAltınordulu gençlerin rakibi kadın futbolcular
Sonraki İçerikAntalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Çocukların yüzde 30’u kabızlıktan yakınıyor

Editör -
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, çocukların yaklaşık yüzde 30’unun, polikliniklere başvuran çocukların ise yüzde 1 ila 2'sinin kabızlıktan yakındığını vurguladı.

Benler kanser habercisi olabilir

İlaç sektöründe, 41 milyar lira hedefi

Mevsim geçişleri bulaşıcı hastalıkları artırıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı

Editör -
Antalyaspor yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Altınordulu gençlerin rakibi kadın futbolcular

Editör -
Altınordu U15 Takımı, 2019 Dünya Kupası’na hazırlanan Avustralya Kadın A Milli Futbol Takımı ile Antalya’da karşı karşıya gelecek.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Engel tanımayan sporculardan Yaşar’a ziyaret

Editör -
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’na damga vuran Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları, Yenimahalle Belediye...
Devamını Oku
Futbol

TFF 2. Lig Play-Off finali Bursa’da

Editör -
Sakaryaspor A.Ş. ile Fatih Karagümrük A.Ş  takımları arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakası 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71