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21 Mayıs 2019
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Bursaspor taraftarı tepkilerini, yeşil beyazlı kulübün tesislerinin etrafına astığı pankartlarla gösterdi.
Spor Gündemi ve Haberleri

Bursaspor taraftarından pankartlı protesto

Editör Editör

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Bursaspor taraftarı tepkilerini, yeşil beyazlı kulübün tesislerinin etrafına astığı pankartlarla gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren ve bu iddiasını son haftaya taşıyan Bursaspor’da taraftar isyan etti. Bir grup yeşil beyazlı taraftar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri‘nin etrafına pankartlar asarak, Başkan Ali Ay’ın sözlerini ve proje başlıklarını eleştirdi. Pankartlarda “Kongre tarihi?”, “Hatalardan ders aldım”, “Yeter istifa”, “Para verdim”, “Kum çakıl”, “İyi niyet”, “Benzinlik???” ifadeleri yer aldı. Sosyal medya üzerinden de paylaşılan bu pankartlar, Bursaspor taraftarının önemli bir kısmından destek gördü.

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