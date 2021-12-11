Bursaspor – Manisa FK (EK FOTOĞRAFLAR)

TOPRAĞA VERİLDİLER Ankara'da, trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Öğüt ile eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğeni Burcu Sağlam için Kahramankazan’daki Ulu Camii'nde cenaze namazı...