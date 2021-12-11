- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Bursaspor – Manisa FK (EK FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü
ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da tek katlı metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Cihan Ekinci, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün Kızılay Mahallesi...
Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat, helikopter kazasında yaşamını yitirdi
HİNDİSTAN, (DHA)- Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ı taşıyan helikopter düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rawat’ın ve eşi Madhulika Rawat’ın kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hindistan Hava Kuvvetleri’nden...
Ankara’da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (3)
TOPRAĞA VERİLDİLER Ankara'da, trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Öğüt ile eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğeni Burcu Sağlam için Kahramankazan’daki Ulu Camii'nde cenaze namazı...
Bayrampaşa’da otomobilden akü çalan hırsız kamerada
Ali Çağlar TINBEK /İSTANBUL,(DHA) - BAYRAMPAŞA'da bir otomobilin aküsünü çaldığı tespit edilen M.A.Ç. gözaltına alındı. Polis ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahalle'de bir otomobilin aküsünün çalındığı ihbarını...