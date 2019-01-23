Bursaspor’un bu sezon ligde attığı gollerin yüzde 55’i, ilk yarı ve karşılaşmanın son çeyrek dilimlerinde geldi. Yeşil beyazlılar, son 15 dakikalık dilimde bulduğu gollerle de 6 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayan Bursaspor, son dakikalarda bulmuş olduğu golle mücadeleden 1 puan çıkarırken, bu sezonun genelinde de oyunun son alanlarında attığı gollerle puanları hanesine yazdırdı. Geride kalan 18 maçta 18 defa gol mutluluğu yaşayan Samet Aybaba’nın öğrencilerinin en fazla rakip fileleri havalandırdığı zaman dilimleri ise ilk ve ikinci yarının son 15 dakikası oldu. Yeşil beyazlılar bu iki zaman diliminde toplamda 10 gol buldu.

PES ETMEDİ

Bursaspor’un ligde attığı 18 golün 5’i ilk yarının son çeyrek diliminde, 5’i de karşılaşmaların son çeyrek zaman diliminde geldi. Böylelikle yeşil beyazlılar, oyunun son alanlarında durumuyla beraber ayakta kalmayı başardı. Samet Aybaba’nın öğrencileri, lig maçlarının son 15 saniyesinde bulmuş olduğu gollerle de 6 puanı hanesine yazdırdı.

6 PUAN GELDİ

Ligin 4’üncü haftasında Bursa’daki Beşiktaş maçında 85’te Sakho golü atarken maç 1-1 sona erdi. 11’inci haftadaki Trabzonspor deplasmanında ise sahneye bu defa Lima çıkarken, 87’de attığı golle sayısı 1-1 yaptı ve Bursaspor bir defa daha sahadan puanla ayrıldı. 13’üncü haftada ise Akhisarspor deplasmanında maç 2-2 devam ederken önce 85’te Latovlevici ekibini öne geçirdi, sonrasında 90’da Ramazan Keskin sayısı belirledi ve karşılaşmayı Bursaspor 4-2 kazandı. Son olarak da Fenerbahçe maçında Aytaç Kara attığı golle ekibine puanı getiren ismim oldu.

Bursaspor’un gol dakikaları şöyle;

0-15: 1

16-30: 4

31-45: 5

46-60: 1

61-75: 2

76-90: 5