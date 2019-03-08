Spor Toto Süper Lig’de puana ihtiyacı bulunan iki ekip Bursaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını Ankara’da paylaşacak. Dostluk rüzgarlarının da eseceği maçta sahada ise taraflar üç puan için mücadele verecek.

Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle moral depolayan Bursaspor, 25’inci hafta mücadelesinde Ankara’da MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Şiddetle üç puana ihtiyaç duyan iki takımı karşı karşıya getirecek mücadele Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19:00’da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. Haftaya Bursaspor, 27 puanla ateş hattının hemen üzerinde girerken; MKE Ankaragücü ise 3 puan önünde yer alıyor.

BURSASPOR ÜSTÜN

İki takım Süper Lig’de daha önce 77 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 28’ini Bursaspor kazanırken, sarı-lacivertlilerin yüzü ise 23 maçta güldü. Geride kalan 26 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Bunun yanında yeşil-beyazlılar, Süper Lig’de Ankara temsilcisine karşı son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bursaspor bu maçların 5’ini kazanırken, 6 karşılaşmada ise kalesini gole dahi kapattı, diğer 4 randevu da eşitlikle sona erdi.

GALİBİYET ALARAK MORALLENDİLER

İki ekip de bu mücadeleye son haftada aldığı galibiyetlerin moraliyle çıkacak. Bursaspor, 9 haftalık galibiyet hasretine Demir Grup Sivasspor karşısında son verirken, 10 maçlık süreç içerisinde diğer karşılaşmalarında 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. MKE Ankaragücü ise son 4 lig maçında 3 galibiyet aldı ve hiç yenilmedi. Sarı-lacivertliler, formda bir görüntü çizerken bu 4 maç öncesinde oynadığı son 9 karşılaşmadan ise yalnızca bir puan çıkarabilmişti.

MKE ANKARAGÜCÜ’NÜN GOLLER İKİ İSİMDEN

Bursaspor ve MKE Ankaragücü’nü karşı karşıya getirecek maçta her iki takım da önemli gol ayaklarına sahip. Yeşil-beyazlılarda son maçta galibiyeti getiren golü kaydeden Aytaç Kara, 5 gole ulaşarak takımının en golcü ismi olurken formda bir görüntü çiziyor. MKE Ankaragücü’nde ise Dever Orgill performansıyla dikkat çekiyor. Devre arasında takıma katılan Jamaikalı forvet oyuncusu, Süper Lig’de çıktığı 5 maçta da 5 gol kaydederek takımının yükselişinde önemli rol oynadı. Orgill, bir de asist kaydederken, ayrıca devre arasında takıma katılan bir başka oyuncu Tyler Boyd’un da 2 gol ve 4 asisti bulunuyor. MKE Ankaragücü’nün ligin ikinci yarısında attığı 9 golde ise bu oyunculardan en az birinin katkısı var.

İKİ TAKIMDA DA İKİ EKSİK

Öte yandan bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Bursaspor’da bir süredir takımdan ayrı kalan Kubilay Kanatsızkuş, hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılırken 2 oyuncu ise Ankara’ya götürülmedi. Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı, bu maçta forma giyemeyecek. MKE Ankaragücü’nde ise El Kabir’in sakatlığı bulunurken maçta oynaması beklenmiyor. Ayrıca sarı lacivertlilerde Sedat da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.