Spor Toto Süper Lig’de oynanacak olan Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde her iki takımda da kaleye kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Ev sahibi yeşil beyazlı ekipte Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ederken, kalecilerden Okan Kocuk veya Muhammed Şengezer bu sıkıntılı mücadelede kaleyi koruyacak. Harun Tekin’in sarı lacivertli ekibe transferinin sonrasında kaleyi devralan 23 yaşındaki Okan Kocuk, üst üste 12 maçta formaya giyerken; performans düşüklüğünün sonrasında ilk yarının son 2 maçında yedek bekledi. Bu süreçte kaleye 21 yaşındaki Muhammed Şengezer geçerken, Antalya kampında da iki kaleci dönüşümlü olarak hazırlık maçlarında formaya giydi.

FENERBAHÇE’DE VOLKAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’de ise uzun süreden beri kadro dışı kalan Volkan Demirel affedilirken, tekrar takımla beraber çalışmalara başladı. AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında kaleyi sakınan tecrübeli file bekçisinin, antrenman performansının da oldukça yüksek olması teknik heyeti bu aşamada düşündürüyor.

Fenerbahçe’ye gelmesinin sonrasında 4’üncü haftadaki Kayserispor maçıyla beraber geride kalan bütün lig maçlarında formaya giyen Harun Tekin’in performansı ise ara sıra eleştiri konusu olurken, sarı lacivertli formaya ile bu sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven kalesinde 30 gol gördü. Volkan Demirel ise bu sezon ligde yalnızca ilk 3 maçta formaya giyebildi.

HARUN TEKİN 157 GÜN SONRA

Öte taraftan karşı karşıya gelme Fenerbahçe’de formaya giyen Harun Tekin de hissel bir mana taşıyacak. 2010/11 sezonunda geldiği Bursaspor’da 8 sezon süresince aralıksız mücadele veren 29 yaşındaki eldiven, bu sezon da ilk 3 lig maçına çıkmasının sonrasında sarı lacivertli ekibin kadrosuna katılmıştı.

157 gün sonra tekrar Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na dönecek olan Harun Tekin, son olarak yeşil beyazlı ekibin ligin 2’nci haftasında Kayserispor ile oynadığı mücadelede Bursaspor taraftarının önüne çıkmıştı.