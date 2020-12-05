Bursa’nın boş cadde ve meydanları, dronla görüntülendi

Semih ŞAHİN-Derya EVREN/BURSA, (DHA) – BURSA’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve meydanlar, havadan dronla görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı’nca yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00’de başladı. Kısıtlamanın ilk gününde, Bursa’da cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı’nın bomboş olduğu gözlendi. Kentte boş kalan yol ve meydanlar, dronla havadan görüntülendi.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kurulan noktalarda sürücülerin evraklarını kontrol etti.

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