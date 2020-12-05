Bursalı iş insanı, kısıtlamada görevli polis memurlarına çorba ikram etti

Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da iş insanı Muhsin Şaşmaz, soğuk havada sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerde görevli olan polis memurlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Bursa’da, hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentin bir çok bölgesinde polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Bursalı iş insanı Muhsin Şaşmaz, kısıtlamada görev alan polis memurları için çorba dağıtmaya karar verdi. İlgili kurumlardan izin alan Şaşmaz, saat 21.00’de Bursa- Ankara yolu Acemler mevkiindeki kontrol noktasına gelerek, polis memurlarına çorba dağıttı.

Havanın soğuk olduğu saatlerde polis ekiplerinin içini ısıtmak için böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Şaşmaz, “Sokağa çıkma yasakları başladı. Bu anlamda emniyet mensubu arkadaşlarımız bizler için, güvenliğimiz için dışarıdalar. Önümüzdeki saatler ve günler daha da soğuk olacak. Bu anlamda bizde vatandaş olarak emniyet teşkilatımızın yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir proje yaptık. Daha sonra sayın valimizin ve Emniyet Müdürümüz Tacettin Aslan’ın büyük desteği alarak böyle bir proje yaptık. Bugün de buradayız. Sıcak çorbalarımızı ikram ediyoruz” dedi.

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