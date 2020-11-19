Bursa’dan 9 ülkeye fidan ve çöğür ihracatı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE’nin mobilya başkenti olarak bilinen Bursa’nın İnegöl ilçesi, çöğür ve fidancılıkta da iddiasını ortaya koyuyor. İnegöl’de bu yıl 10 milyon fidan, 20 milyon çöğür bitkisi üretimi gerçekleşti. Türkiye’nin çöğür ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan İnegöl, bu yıl 9 ülkeye fidan ihracatına başladı. Fidan ve çöğür ihracatından toplam 6 milyon dolar döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin her yerine fidan satışı yapan İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi çiftçileri, bu yıl Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

Kırsal Cerrah Mahallesi’nde fidan üretimi yapan Hüseyin Kutlu, 2020-2021 fidan ve çöğür hasadının başladığını belirterek, “Ürettiğimiz ve hasadını yaptığımız fidanlarımızı, genellikle Orta Asya ülkelerine gönderiyoruz. Türkiye’nin yüzde 70’lik fidan ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca yurt dışı ihracatımız var. 9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’de fidan denilince akla İnegöl gelir. İnegöl, kaliteyi yakalamış durumda. Ürettiğimiz fidanların 3 milyon tanesini yurt dışına ihraç ediyoruz. Bu da ortalama ülkemize 6 milyon dolar civarında bir girdi sağlanmış oluyor. Bu da yaklaşık 50 milyon TL’lik bir gelir oluyor” dedi.

KADINLARIN GÜCÜ

Ayrıca fidan üretiminde istihdam sağlandığını kaydeden Kutlu, “Kadınlarımızın destekleri ile hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu fidan ve çöğürleri İnegöl’ün dışında farklı bir ilde üretmek zor. İklim ve toprağımız oldukça verimli ve bu ürünlerin yetişmesine olanak sağlıyor” diye konuştu. Kutlu, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapıldığını da sözlerine ekledi.

İLK İHRACAT TÜRKMENİSTAN’A

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar ise, “Mahallemizde fidan ve çöğür üretimi yapıyoruz. Türkiye’nin yüzde 70’lik ihtiyacını karşılamaktayız. Yurt dışı ihracatımız vardır. Hasadı başladı. Hazırlanıyor. İhracat da bu hafta itibariyle başladı. Türkmenistan ile ihracatın startı verildi. Türkiye’de fidancılık ve çöğürcülükte tekiz. Yüzde 30’luk kısmını da Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu sene inşallah satışların yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Ticari anlamda ülkemize katkısı vardır. Bu sene güzel bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi.

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