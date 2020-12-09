Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda U.O., B.E., İ.Ş., S.D., B.G. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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