Bursa’daki okullarda İstiklal Marşı töreni düzenlendi

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklama sonrası bugün Bursa’daki tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirilmiş ve tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı’nın okunacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine bugün saat 10.00’da Bursa’daki tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bayrak töreni yapıldı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu’ndaki törene katıldı. Törenin ardından açıklamada bulunan Dülger, “Açık söylemek gerekirse çok keyifli oldu. Okullarda bugün ders defterlerini imzalamak için gelen öğretmen arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve okullardaki çalışanlarımızla birlikte Bursa’daki bütün okullarımızda İstiklal Marşı’nı okuduk. Çalışma arkadaşlarım yönetici olarak, müdür ve müdür yardımcısı olarak çalışan arkadaşlarım da bugün farklı okullarda görev aldı. Sayın Bakan’ımızın dünkü çağrısıyla bence güzel bir etkinlik oldu. EBA üzerinden eğitimlerimiz devam ediyor. Her hafta televizyon üzerinden İstiklal Marşı canlı olarak okunuyordu. Biz okullarımızı da şenlendirmek istedik” dedi.

