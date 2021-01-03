Bursa’daki o kireç ocağının yıkımına başlandı; bölge havadan görüntülendi

Kazım BULUT- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, DHA’nın gündeme getirdiği, içindeki yaklaşık 100 metrelik derin kuyularla tehlike oluşturan kireç ocağının yıkımına başlandı. 1 ay sürmesi beklenen yıkım çalışması, dronla havadan görüntülendi.

Orhangazi ilçesindeki kireç ocağı, çeşitli nedenlerden dolayı 5 yıl önce kapandı. İşletme sahibi, yasa gereği yeniden ağaçlandırması gereken bölgede herhangi bir düzenleme yapmadı. Kireç ocağındaki derinliği yaklaşık 100 metre olan kuyuların üzeri hiçbir önlem alınmadan açık bırakıldı. Çevredekiler ise atıl durumdaki kireç ocağının bulunduğu alana zamanla moloz, çöp, oto lastiği ve evsel atık döktü. Bölgedeki derin kuyular, hem halk hem de hayvanlar için tehlike oluştururken, çöpler de çevre kirliliğine neden oldu. Bölge halkı, kapanan kireç ocağının oluşturduğu tehlikeler nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

Kireç ocağının sahibi ve yetkililer, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) konuyu gündeme getirmesinin ardından harekete geçti. Ocağın sahibi, yıkım için bir şirketle anlaştı. Atıl durumdaki kireç ocağının yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi. 1 ay sürmesi tahmin edilen yıkım çalışmasının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılacağı öğrenildi.

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