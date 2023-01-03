Bursa’da zincirleme ‘sis’ kazası: 8 yaralı

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Yasin KESKİN- Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)- BURSA- Balıkesir yolunda sis nedeniyle meydana gelen, 2 TIR ile 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Bursa- Balıkesir yolu Bursa yönünde meydana geldi. Müge Y.’nin (44) kullandığı 34 NL 9467 plakalı otomobil, sis nedeniyle aynı yöndeki başka otomobile çarptı. Diğer sürücülerin de kazayı fark etmemesiyle arkadan gelen araçlar, birbirine girdi. 7 otomobil ve 2 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada Volkan G. (39), Cemile G. (39), Batı A. (41), Pınar B. (40), Başak D. (23), Müge Y., Esra G. (46) ve Yahya S. (50) yaralandı. İhbarla gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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