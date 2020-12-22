Bursa’da, yılbaşı öncesi 1395 litre sahte içki ele geçirildi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1395 litre sahte içki ile 18 bin lira ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Orhaneli Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmada, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri Y.E. ve M.S.K.’nin Orhaneli ilçesindeki evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; 933 litre fermente alkol, 306 litre şarap, 80 litre rakı, 53 litre bira, 23 litre viski, 9 adet 100 litrelik jelikan varil, 2 damıtma kazanı, 1 damıtma aparatı ile 1 ocak, 8 alkol ölçme aleti, 1 hassas terazi, 1 derece, 13 kilo aktif karbon, 4 esans, 25 gram aroma, 10 gram anason yağı ve sahte içkiden kazanıldığı değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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