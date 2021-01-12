Bursa’da yeşil reçeteyle satılan 11 bin 200 hap ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteye tabi 11 bin 200 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.K., E.K. ve N.E. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteyle satılan 11 bin 200 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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