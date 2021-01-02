Bursa’da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği 8 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.G, R.S., İ.A. ve A.S.çıkarıldıkları mahkemece, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.C.K., Y.K., D.A. ve N.S. adlı şüphelilerin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

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