Bursa’da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) – BURSA’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği 15 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 45 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.A., E.C., A.U., N.E., Y.T., S.P., R.K., M.K.S, H.K. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.K., E.Ç., T.D., H.K ve R.Ö. adlı şüphelilerin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

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