Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen K.S., M.Ö., S.A., A.S.A. ve Ç.D.’yi dün adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, bir miktar ecstasy hap, 650 gram bonzai, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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