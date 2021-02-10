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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. 
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuştucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Sinanbey Mahallesi Refah Sokak’taki bir adresi takibe aldı. Takibin sonunda da adrese, Narkotik Grup Amirliği koordinesinde İnegöl KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 502 gram bonzai, 35 gram metanfetamin, 21 ecstacy, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 3 bin 670 TL ele geçirildi.
C.G., D. H., M. Ç., F. K., E. K., A.O.A., C. Ö., D.B., A.K., M.T.Ö. ve E. Ç. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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