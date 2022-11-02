Bursa’da tekstil fabrikasında yangın (4)

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10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’da, dün saat 19.00 sıralarında bir tekstil fabrikasında çıkan yangına, çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale edildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik’ten itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından civardaki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, 12 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Çeşitli hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

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Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)