Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi artırdı

Muammer İRTEM- Gürkan DURAL- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kentin dört bir yanına kurulan uygulama noktalarında, kısıtlamayı ihlal eden kişilere para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’nca gönderilen genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da saat 21.00’den yarın saat 05.00’e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çok sayıda farklı bölgede uygulama noktaları oluşturdu. Yasağın başladığı ilk dakikalarda uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, yasağı ihlal eden vatandaşlara para cezası yazarak, evlerine gönderdi.

Uygulama noktasında oluşan araç kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.

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