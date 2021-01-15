Bursa’da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’da Osmangazi Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının görüldüğü Uludağ’da donmak üzere olan 6 yavru köpeği kurtardı. Ayrıca kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

Uludağ’da devam eden yoğun kar yağışı bölgedeki sahipsiz hayvanları olumsuz yönde etkiledi. Bu yüzden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları beslerken, 6 yavru köpeği de donmaktan kurtardı. Ardından da soğuk havada yaşamaları güç olan yavru köpekler ile anneyi ekipler, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne bıraktı. Yavruların kış ayını barınakta geçireceği ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayata dönecekleri bildirildi. Ekipler ayrıca, araba çarpması sonucu bacağından yaralanan bir köpeği de uyuşturucu iğne kullanarak yakalayıp ardından da tedavi için merkeze götürüldü.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Oteller bölgesine çıkan yol üzerindeki beş farklı noktaya belediye ekipleri tarafından kuru mama bırakılırken, köpeklerin de beslenmesi yapıldı. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, “Yaz döneminde köpeklerimiz aç kalmıyor. Çünkü piknik yapmaya gelen vatandaşlarımızın verdiği yiyecekler ile karınları doyan sokak hayvanları; kış aylarında yağan kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bölgedeki köpeklerin aç kalmamaları için düzenli olarak besleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Yol boyunca yer alan beslenme noktalarına, kuru mama bırakıyoruz. Kış döneminde hayatta kalmakta zorlanan yavru ve hasta köpekleri de ‘Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek bakıma alıyoruz” dedi.

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