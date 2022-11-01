Bursa’da soğuk hava deposunda yangın; 3 işçi dumandan etkilendi (2)- Yeniden

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposu tesisinde kasaların bulunduğu depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede işçilerin konakladığı konteynere sıçradı. Dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler sebze ve meyvelerin bulunduğu depolama kısmına sıçramadan kontrol altına alındı.

Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi yakınlarındaki soğuk hava deposu tesisinde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Meyve kasalarının bulunduğu depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, plastik ve ahşap kasaların tutuşmasıyla hızla yayıldı. Alevler, işçilerin konakladığı konteynere sıçradı. Alevleri gören işçiler yangına müdahale ederken, Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin tesisin diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Söndürme çalışmalarına depo çalışanları da destek verdi. Yangında meyve kasalarının bulunduğu depo bölümü çökerken işçilerin konakladığı konteynerin yanması sonucu 3 işçi de dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede endişe yaratan yangın, meyve ve sebzelerin bulunduğu soğuk hava deposu bölümüne sıçramadan kontrol atlına alındı. İtfaiye ekipleri, depoda bulunan tahta ve plastik maddelerin yeniden tutuşmaması için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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