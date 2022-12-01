Bursa’da santral bölgesine tek motorlu uçak düştü: 2 ölü (4)

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bursa’da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam’ın cenazesi, kaza yerindeki savcılık incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin uçak enkazında ve uçağın düştüğü ormandaki incelemeleri sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“01.12.2022 tarihinde Sakarya’nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu planörün, ilimiz Osmangazi ilçesi Ovaakça mevkiindeki ormanlık araziye 15:45 sularında düşmesi sonucu 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında; olay yerinde Cumhuriyet Başsavcı Vekilimizin koordinesinde Cumhuriyet Savcımızca kaza kırım, olay yeri ve bilirkişi incelemeleri ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (DHA)

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