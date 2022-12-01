Bursa’da santral bölgesine tek motorlu uçak düştü: 2 ölü (2)- Yeniden

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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-BURSA’da doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye, tek motorlu uçak düştü. Kazada uçaktaki Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Pamukova’dan havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.40’ta, Türkiye’nin en büyük 3’üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisine düştü. Uçak düşmeyle birlikte alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangında müdahale ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu bir pilotun fırlayarak, bir pilotun ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın boş bir alana düşmesinin olası bir facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Alinur Aktaş, “Hava şartları mı, teknik bir detay mı olduğu yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır” dedi.

TC-UHY kuyruk numaralı eğitim uçağının uçuş kayıtlarına göre saat 15.13’te Sakarya Pamukova’dan kalktığı , 1200 metre irtifada seyrettiği, 72 kilometre yol katetti, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32’te uçakla irtibatın kesildiği öğrenildi.

NİSANDA DA UÇAK DÜŞMÜŞ, 2 PİLOT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta 25 Nisan’da Yunuseli Havaalimanı yakınındaki bölgede, evlerin arasına tek motorlu uçak düşüp, alev aldı. Uçağın düşmesiyle sokaktaki 5 araç da yanarken, alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda, bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alıp, uçaktaki pilot Furkan Otkum (27) ve eğitim alan Murat Avşar (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

(DHA)

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