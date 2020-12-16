Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden İrfan Çivi (39) de yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 3’e yükselirken, tedavileri süren 11 kişiden 6’sının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kentte içki içen 14 kişi, rahatsızlanınca önceki gün ve dün Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’nde kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi, Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Sümer Ç. 51), Mustafa D. (58), Ramiz H. , Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Dün bu kişilerden Mehmet İncili ile Ferdi Nilüfer yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ DAHA ÖLDÜ, 6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedavileri süren 12 kişiden İrfan Çivi de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet T. , Fatih Deniz Y. , Sümer Ç. , Mustafa D. , Ramiz H. ve Güner M.’nin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bu kişilere sahte içkiyi Erhan O.’nun sattığını tespit etti. Erhan O., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMİŞ

Erhan O., emniyetteki sorgusunda, sahte içkiyi 5’er litrelik bidonlar halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Erhan O.’nun ifadesi doğrultusunda Uğur K. de gözaltına alındı. Uğur K. ise sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi, etil alkol olarak bildiğini, internet üzerinden sipariş verdikten sonra kargoyla teslim aldığını ifade etti. Polis ekipleri, Uğur K.’nin satış yaptığı 4 kişiye daha ulaşarak, toplam 30 litrelik sahte içki ele geçirdi.

Erhan O. ve Uğur K.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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